Макао, Китай, , 04:11 — REGNUM Среднегодовая температура воздуха в Макао выросла на 0,2 градуса по Цельсию в годовом исчислении в 2021 году и на 0,7 градуса выше климатической нормы в период с 1991 по 2020 год, сообщила статистическая служба специального административного района (САР), передает агентство Синьхуа.

Макао

Самая высокая температура года составила 35,8 градуса по Цельсию в июле, увеличившись на 0,3 градуса в годовом исчислении, в то время как самая низкая температура составила 6,1 градуса в январе, снизившись на 0,6 градуса, показал последний отчет об окружающей среде, опубликованный Службой статистики и переписи населения (DSEC).

Между тем, общее количество осадков увеличилось на 493,0 мм в годовом исчислении до 2 206,2 мм. В 2021 году было восемь тропических циклонов.