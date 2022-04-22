Пекин, 22 апреля, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Ожидается, что производство зерна в Китае сохранит стабильный рост в этом году, опираясь на более ранний рост, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

Ожидается, что производство зерна достигнет 688 млн тонн в 2022 году благодаря льготной политике страны, согласно отчету, опубликованному на конференции Китайское сельскохозяйственное обозрение 2022, организованной Институтом сельскохозяйственной информации при Китайской Академии сельскохозяйственных наук.

Прогнозируется, что производство риса, пшеницы и кукурузы, трех основных культур Китая, останется стабильным, в то время как производство сои увеличится на 25,8%, а производство масла, по прогнозам, вырастет на 1,9%, говорится в отчете.

Однако ожидается, что рост потребления зерна, мяса, хлопка и сахара замедлится, поскольку влияние COVID-19 на экономику продолжает сохраняться в краткосрочной перспективе.