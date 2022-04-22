Новосибирск, 22 апреля, 2022, 04:06 — ИА Регнум. В Новосибирске в первой половине дня сегодня, 22 апреля, ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

«Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура +1…+3 °C», — уточняется в прогнозе.

При этом на территории Новосибирской области в отдельных районах сохраняется высокая пожароопасность четвёртого класса.