В Новосибирске ожидается сильный ветер с дождём и мокрым снегом
Новосибирск, 22 апреля, 2022, 04:06 — ИА Регнум. В Новосибирске в первой половине дня сегодня, 22 апреля, ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мокрый снег
«Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура +1…+3 °C», — уточняется в прогнозе.
При этом на территории Новосибирской области в отдельных районах сохраняется высокая пожароопасность четвёртого класса.