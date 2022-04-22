Ланьчжоу, Китай, , 04:05 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Ганьсу на северо-западе Китая в первом квартале этого года вырос на 21,7% в годовом исчислении, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Река Хуанхэ в Ланьчжоу. Провинция Ганьсу. КНР Colegota

Стоимость импорта и экспорта провинции с января по март достигла 16,6 млрд юаней (около $2,6 млрд), сообщила таможня Ланьчжоу, столицы провинции. Из общего объема экспорт вырос на 51,1% в годовом исчислении до 3,1 млрд юаней, в то время как импорт увеличился на 16,4% до 13,5 млрд юаней.

В течение этого периода тремя основными торговыми партнерами Ганьсу были Казахстан, Европейский союз и Демократическая Республика Конго. Стоимость импорта и экспорта с ними в первом квартале достигла почти 4,4 млрд юаней, 1,3 млрд юаней и 1 млрд юаней соответственно.

Экспорт характерных сельскохозяйственных продуктов провинции значительно увеличился: объемы экспорта семян и свежих яблок вместе составили 320 млн юаней, в то время как основными импортными товарами были минеральные продукты, а также механические и электротехнические изделия.