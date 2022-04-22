Москва, , 04:03 — REGNUM Рекомендацию подготовиться к полётам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы GPS дала российским авиакомпаниям Росавиация. Об этом 22 апреля пишет издание «Известия».

Птицы и самолёт

Уточняется, что письмо с рекомендациями направил замглавы Росавиации Дмитрий Ядров генеральному директору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко, а также начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства.

Росавиация рекомендовала пилотам немедленно информировать авиадиспетчеров о случаях сбоя, либо аномальной работы GPS, либо связанной с ней авионики. Авиаперевозчикам рекомендовано оценить риски и ограничения, связанные со сбоями в работе навигационных приборов и бортовых систем с GPS.

«Пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку», — указано в письме.

Как пояснил Ядров, рекомендации связаны с информацией, полученной от европейского авиарегулятора. Согласно полученным данным, после 24 февраля участились случаи глушения сигналов GPS и их подмены при авиаперелётах в районе Калининградской области, над Чёрным морем, возле границ Финляндии и стран бассейна Балтийского моря, а также в Восточном Средиземноморье.

В Росавиации отметили, что просьба носит исключительно рекомендационный характер. При этом поясняется, что для пассажиров в случае полётов без использования GPS ничего не изменится, так как на самолётах есть альтернативные навигационные системы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, США рассматривает в рамках санкционных мер отключить Россию от спутниковой навигационной системы GPS. Он уточнил, что это решение не нанесёт серьёзного ущерба гражданам РФ. Рогозин объяснил, что в России уже действует отечественная система ГЛОНАСС.

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