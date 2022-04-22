Владивосток, , 04:05 — REGNUM Во Владивостоке комиссия по городской топонимике приняла решение присвоить новому общественному пространству на Второй Речке имя Арсеньева — это будет набережная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Приморья.

Владимир Арсеньев в костюме гольда у экспонатов музея

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Одним из оснований стало то, что на этой территории в 2021 году провели большой комплекс благоустройства, работы будут продолжены и в этом году.

Эта общественная территория раньше не имела названия и была просто неблагоустроенной прибрежной зоной.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте старого сквера в Благовещенске демонтируют конструкции, чтобы создать новое общественное пространство. Ведётся благоустройство сквера «Бабочка».