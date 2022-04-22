Москва, 22 апреля, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Общая площадь природных пожаров на территории России сократилась почти в 2,5 раза, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Mchs.gov.ru Последствия пожара

«За прошедшие сутки 21 апреля 2022 г. в России ликвидировано 83 лесных пожара на площади 4839 га», — заявили в ведомстве.

В частности, утром 21 апреля на российской территории зафиксировано 30 очагов лесных пожаров общей площадью 1718 гектаров. К настоящему времени в России остался 21 лесной пожар, их общая площадь составляет 677 гектаров. Работы по ликвидации возгораний продолжаются.

Наиболее крупные очаги возгораний находятся в Приморском и Хабаровском краях. Также зафиксированы пожары в Еврейской автономной области, Башкирии и в Забайкалье. В их ликвидации принимают участие 1404 человека личного состава, 291 единица спецтехники и шесть воздушных судов.