Кемерово, , 03:50 — REGNUM В Кемеровской области в 2022 году построят 14 образовательных учреждений, отремонтируют — десять. Об этом сообщил ЦУР региона.

Строительство школы Http://gradkostroma.ru

Так, новые школы строят в Анжеро-Судженске (для 1000 учеников), Юрге (для 550 учеников), Кемерове (для 1225 и 1050 учеников).

Новые детские сады появятся в Прокопьевске, селе Терентьевское Прокопьевского округа, Белове, Юрге, в посёлке городского типа Яшкино, Полысаеве, Новокузнецке и три в Кемерове.

Отремонтируют Старопестеревскую школу в Беловском округе, школу № 14 в Юрге, школы № 30 и № 37 в Новокузнецке, а также детские сады в Белове — «Золотой ключик», Междуреченске — «Чайка», Ленинске-Кузнецком — «Алёнка», посёлке городского типа Белогорск — «Снежинка», деревне Береговая - «Солнышко» и Прокопьевске.