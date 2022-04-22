Красноярск, , 03:52 — REGNUM Арбитраж Красноярского края отказался удовлетворить иск ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» к правительству региона, которое ранее не стало переводить более 119 тыс. кв. м сельхозземель в земли промышленности. В дальнейшем на землях планировали добычу полезных ископаемых. Решение судьи Куликовой может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Отказ правительства был оформлен год назад — в апреле 2021 года. Речь шла об участках возле села Вершино-Рыбное Партизанского района.

Минсельхоз региона в своём отзыве на иск отметил, что на дату рассмотрения ходатайства разреза проект генерального плана Вершино-Рыбинского сельсовета не был утвержден, следовательно, не являлся действующим, что и послужило основанием для принятия правительством края решения.

Суд установил, что основанием для отказа обществу в переводе земельных участков явилось «несоответствия испрашиваемого целевого назначения земельных участков схеме территориального планирования Партизанского района Красноярского края».

Взвесив доводы сторон, суд отказал в удовлетворении иска.