Петропавловск-Камчатский, , 03:44 — REGNUM На территории Камчатского края были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,8. Об этом 22 апреля сообщает региональный филиал геофизической службы РАН.

Землетрясение Zeml.info

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 149 километрах от населённого пункта Усть-Камчатск. Очаг подземных толчков залегал на глубине 26 километров.

Отмечается, что жители краевых населённых пунктов подземных толчков не ощутили, пострадавших или разрушений в регионе нет.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение силой 3,4 балла по шкале Рихтера произошло в уезде Вранча на юго-востоке Румынии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии произошло землетрясение