Владивосток, , 13:20 — REGNUM На предприятии ООО «Владивостокский рыбный терминал», дочерней организации Владивостокского морского торгового порта, начинается реализация программы по повышению производительности труда в рамках национального проекта. Рабочая группа уже включилась в процесс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Участник нацпроекта Пресс-служба правительства Приморского края

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По словам замминистра экономического развития края Екатерины Митрофановой, национальный проект «Производительность труда» вовлекает всё больше предприятий — это хороший показатель.

«Участники нацпроекта имеют уникальный шанс бесплатно получить услуги специалистов Федерального (ФЦК) и Регионального центров компетенций (РЦК), увеличив свою производительность на 5% в год. На данный момент 32 краевых предприятия уже заключили соглашения о внедрении национального проекта с минэкономразвития Приморья, семь проектов — в статусе заключения», — добавила Екатерина Митрофанова.

На данный момент специалисты ФЦК и РЦК ведут работу по выбору эталонного участка, на котором им предстоит применить инструменты бережливого производства. Найденные решения рабочая группа будет применять на других участках, используя полученный опыт.

«Основная задача нацпроекта — обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Региональный центр компетенций располагает всеми силами и ресурсами для реализации проектов любой сложности. В частности, проект во Владивостокском рыбном терминале самостоятельно реализует руководитель с опытом в порту, которому известны все особенности производственного процесса. ООО «ВРТ» вступило в нацпроект «Производительность труда» в конце марта 2022 года. Рабочая группа прошла четырехдневное обучение основам бережливого производства», — прокомментировал директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Сергей Капацын.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область по итогам 2021 года вошла в число лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда». При целевом показателе 41, количество предприятий, вовлеченных в данный национальный проект, составило 51. В 2022 году их число продолжает увеличиваться. Это особенно актуально в связи с перестройкой российской экономики и необходимостью интенсифицировать импортозамещение.