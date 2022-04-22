Владивосток, 22 апреля, 2022, 03:23 — ИА Регнум. В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном убийстве из корыстных побуждений, нападении с целью хищения чужого имущества, соединенном с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, совершенным с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжких телесных повреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

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В августе 1994 года фигурант проник в дом 89-летней женщины в деревне Кохановичи в Белоруссии. В момент ограбления неожиданно вернулась хозяйка и заявила о намерении вызвать милицию. Не желая быть пойманным, мужчина напал на женщину, ударив ножом в область груди. Кроме того, избил руками и ногами по голове и телу, а затем задушил. После этого обвиняемый похитил деньги, несколько бутылок со спиртным и скрылся.

28 лет убийство оставалось нераскрытым: фигурант переехал из Белоруссии в Приморье. Когда было установлено его местонахождение, расследование возобновилось.

Подозреваемому предъявлено окончательное обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, возобновлено расследование уголовного дела, возбуждённого в Красноярском крае в 1999 году по факту убийства 40-летней жительницы города Лесосибирска.