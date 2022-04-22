Астрахань, 22 апреля, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Решением арбитража Астраханской области 21 апреля 2022 года был полностью удовлетворён иск Центробанка России о ликвидации АО «Консервативный коммерческий банк» — расчётного банка системы WebMoney. В качестве ликвидатора выбрана государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Вердикт пока не обнародован, и детали не сообщались. В карточке дела появилась запись судьи Богатыренко — «иск удовлетворить полностью».

Напомним, банк из топ-200 (по размеру активов) остался без лицензии по решению регулятора 11 февраля 2022 года. На середину апреля в АО было 1942 вкладчика и 2226 счетов. Размер ответственности АСВ на эту дату оценивается в 93 млн рублей. На февраль 2022 года стоимость имущества (активов) банка оценили в 6 903 854 000 рублей при величине обязательств 5 409 307 000 рублей.