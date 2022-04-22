Мариуполь, ДНР, , 03:19 — REGNUM Боевикам украинских националистических батальонов, заблокированным на территории металлургического комбината «Азовсталь», не даёт сложить оружие и сдаться собственное командование. Об этом 22 апреля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил глава Чечни, подробности рассказал в ходе допроса пленный «нацик», который ранее занимал одну из огневых позиций на улице Азовстальская в городе Мариуполе. Со слов пленного, большая часть заблокированных под стенами завода хотят покинуть его территорию с белым флагом в руках. Такая инициатива вызывает категорическое неприятие у командования нацбатальонов, доходит до убийства командованием собственных солдат, пожелавших сложить оружие, чему есть подтверждённые свидетельства.

Российская сторона неоднократно предлагала сдаться и сложить оружие, выйти добровольно из укрытий, следуя инструкции, с которой боевиков уже ознакомили по радиосвязи и другими способами. Кадыров отмечает, что в кругах украинских боевиков распространяется дезинформация о том, что российские военнослужащие, якобы, обстреливают мирное население, а о гарантиях безопасности военнопленным вообще не идёт речи, хотя на самом деле ситуация прямо противоположная.

«Подлость командиров нацбатальонов и лицемерие киевских властей давно перешли все существующие рамки. Нас не удивляет подобное поведение, так как безнравственные и бесчестные люди способны на любую мерзость», — заключил Кадыров.

Глава Чечни призвал боевиков украинских нацбатов одуматься, сдаться и сложить оружие, сохранив свои жизни и жизни своих сослуживцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров объявил об освобождении города Мариуполя от украинских боевиков.

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