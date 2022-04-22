Тбилиси, , 03:06 — REGNUM Власти США планируют выделить в качестве помощи Грузии в 2022 году $132 млн, заявил американский сенатор Боб Кейси 21 апреля в ходе пресс-конференции в Тбилиси.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, указанные средства должны пойти на реализацию «Инициативы по усилению обороны и мер сдерживания в Грузии», которую подписали в октябре 2021 года, когда страну посещал глава Пентагона Ллойд Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля стало известно, что правительство Грузии решило закупить у США новою партию ракетных комплексов Javelin на общую сумму $26,2 млн.

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