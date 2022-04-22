Москва, 22 апреля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Минпромторг России объявил тендер, в задачи победителя которого входит подготовка экспертно-аналитического обеспечения оценки состояния химического комплекса России и целевых показателей эффективности реализации Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. Стартуют торги с ценой 15 млн рублей. Итоги подведут 5 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Jean-Pierre В химической лаборатории

По контракту, финансируемому средствами федерального бюджета, планируется аванс в размере 30%. Работы должны быть проведены в шесть этапов — до 12 декабря 2024 года.

«Проведение мониторинга деятельности предприятий химического комплекса в 2021–2022 гг. позволит проанализировать информационный массив данных по состоянию отдельных подотраслей химического комплекса и на этой основе подготовить предложения по мерам, направленным на повышение конкурентоспособности и расширению спроса на химическую и нефтехимическую продукцию на внутреннем и внешнем рынках и наметить пути инновационного вектора развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2035 года», — уточняется в документации.

Напомним, ранее министерство провело серию крупных тендеров, касающихся импортозамещения в авиастроении, в частности связанных с проектом «Сухой Суперджет». Также были объявлены тендеры для выбора подрядчика для разработок в сфере судостроения.