Сеул, , 03:03 — REGNUM Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 20 апреля написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну и на следующий день получил от него доброжелательный ответ с пожеланиями улучшения отношений между Севером и Югом. Об этом со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) 22 апреля сообщает агентство Yonhap.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

В своём послании Мун Чжэ Ин предложил Ким Чен Ыну сделать совместные заявления, как «основу» для движения к воссоединению и после его ухода с поста президента. В свою очередь, Ким Чен Ын высоко оценил «муки и усилия» Мун Чжэ Ина в осуществлении «великого дела нации».

из сообщения ЦТАК «Разделяя единое мнение о том, что межкорейские отношения будут улучшаться и развиваться в соответствии с пожеланиями и ожиданиями нации, если Север и Юг будут с надеждой прилагать неустанные усилия, высшие руководители взаимно тепло поприветствовали соотечественников на Севере и Юге».

Как сообщало ИА REGNUM, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК партии Северной Кореи Ким Ё Чжон сделала заявление, что Северная Корея не считает Южную Корею своим врагом и не хочет войны с ней, если та не нападёт первой.

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