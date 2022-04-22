Владивосток, , 02:58 — REGNUM Во Владивостоке Александру Ясину предъявлено обвинение в создании и руководстве устойчивой, вооруженной банды и убийстве человека, сообщили 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

В наручниках (сс) KlausHausmann

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Расследование уголовного дела о бандитизме и убийствах в крае продолжается.

Участникам ОПГ предъявлены обвинения в совершении шести убийств, совершенных из корыстных побуждений, по найму и бандитизме, в том числе совершении одного из них предъявлено Ясину.

По версии следствия, с 1990 года во Владивостоке была создана устойчивая вооруженная группа «Трифоновские» в которую вошли обвиняемые. ОПГ продолжала свою деятельность, в том числе связанную с извлечением дохода до момента задержания участников.

Помимо убийств, банда совершала преступления, связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях.

Выявляются и другие преступления банды Александра Ясина на территории Приморья. Ведется оперативная и следственная работа по установлению участников других ОПГ в крае и совершенных ими преступлений.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники региональных УМВД и ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту создания и участия в вооруженной группировке, члены которой с начала 90-х годов по настоящее время занимались за деньги обеспечением безопасности предпринимателей, подконтрольных руководителю банды 58-летнему Ясину — заслуженному спортивному деятелю, обладателю черного пояса и третьего дана, массы почетных грамот от властей и нескольких церковных орденов. Он также является руководителем дальневосточной федерацией кудо и совладельцем популярного рынка на Спортивной в столице Приморья.