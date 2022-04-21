Гавана, 22 апреля, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Груз, в который входит 19 526 тонн пшеницы, прибыл из России на Кубу и передается республике в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил российский посол в Гаване Андрей Гуськов 21 апреля на церемонии в министерстве пищевой промышленности латиноамериканского государства.

Alex Graves Флаг Кубы

Он напомнил, что решение по поводу поставки было принято правительством РФ в 2021 году. Гуськов рассказал, что судно с зерном находилось в прибрежных водах Кубы около месяца и груз не передавался, поскольку транспортная организация не могла получить платеж из-за отключения ряда российских банков от международной системы SWIFT.

Посол подчеркнул, что эта ситуация дает ясное представление о том, что антироссийские и антикубинские санкции направлены на нанесение ущерба простым гражданам России и Кубы. Дипломат добавил, что острову приходится терпеть «нелегальную и бесчеловечную блокаду со стороны США».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Совет федерации одобрил ратификацию протоколов о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения, предусматривающие отсрочку платежей со стороны Кубы.