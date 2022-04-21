Триполи, 22 апреля, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Армия не намерена вмешиваться в политическую ситуацию в Ливии, заявил глава генштаба западной группировки вооруженных сил генерал-лейтенант Мухаммед аль-Хаддад газете Libya Observer.

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«Армия сохраняет нейтральность к происходящей в стране политической поляризации и не позволит втянуть себя и вооруженные фракции в какие-либо проекты по присвоению власти», — заявил он.

Аль-Хаддад добавил, что армия намерена сохранять нейтралитет до оглашения результатов выборов. По его мнению, использовать армию в интересах власти для внутренних конфликтов неприемлемо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Ливии Фатхи Башага призвал главу ливийской национальной армии Халифу Хафтара ввести войска в Триполи. По его словам, военные подразделения должны выбить из ливийской столицы сторонников альтернативного правительства во главе с Абдель-Хамидом Дабайбой.