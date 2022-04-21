Прага, 22 апреля, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Взаимную заинтересованность в заключении договора о военном сотрудничестве подтвердили глава Пентагона Ллойд Остин и глава минобороны Чехии Яна Чернохова, прибывшая в Вашингтон с официальным визитом. Об этом 21 апреля сообщило чешское телевидение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По данным чешского телевидения, главы оборонных ведомств США и Чехии намерены заключить договор о военном сотрудничестве (Defense Cooperation Agreement). Подобный договор есть у США с большинством стран, входящих в военный блок НАТО, но при этом договор с Чехией будет носить более общий характер. В частности, в договоре между Вашингтоном и Прагой не будет указано точное количество американских военнослужащих, направляемых в Чехию, и не будет сказано о создании базы США в Чехии.

В ходе переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между оборонными отраслями обеих стран, а также главы военных ведомств обсудили вопросы модернизации чешской армии и возможность поставок из США вертолётов и истребителей. Глава минобороны Чехии подтвердила намерение правительства Чехии увеличить военный бюджет страны до 2% ВВП, согласно требованиям НАТО.

Также отмечается, что на переговорах много времени и внимания было уделено ситуации на Украине и оказанию военной помощи этой стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал создание американских военных баз в республике «приятным желанием».