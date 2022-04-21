Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили день снижением. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 368,03 пункта (1,05%), до уровня 34 792,76 пункта. S& P 500 подешевел на 65,79 пункта (1,48%), до уровня 4393,66 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 278,41 пункта (2,07%), до уровня 13 174,65 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,64 (0,62%), до уровня $103,39 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 апреля разнонаправленно.

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