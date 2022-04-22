Тегусигальпа, , 02:30 — REGNUM Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес передан гондурасскими властями Управлению по борьбе с наркотиками США, 21 апреля сообщило издание El Heraldo.

Хуан Орландо Эрнандес Presidencia El Salvador

Процедура прошла на авиабазе имени Эрнана Акосты, откуда экс-главу республики должны доставить на самолете в американский город Нью-Йорк. В США Эрнандеса обвиняют в организации контрабанды наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Гондурасе был задержан бывший начальник полиции страны Хуан Бонилью. Арест совершили по запросу американских властей, которые обвиняют экс-чиновника в организации наркоторговли.

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