Магадан, , 02:29 — REGNUM В Магадане суд вынес приговор 20-летней жительницы посёлка Палатка нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

ДТП Schekinov Alexey Victorovich

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Установлено, что в октябре 2021 года фигурантка, не имея водительского удостоверения, управляла автомобилем «Тойота Цельсиор».

Не справившись с управлением на скользкой дороге на автодороге «Колыма», она выехала на встречную полосу движения и столкнулась с такси.

В результате ДТП водитель и пассажир такси от полученных травм скончались на месте, пассажиру автомобиля виновницы аварии причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимая ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством «без прав» и за превышение скорости.

Фигурантке назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Применена отсрочка исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

В пользу потерпевших суд взыскал с осужденной моральный вред в размере 2,2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области устанавливаются обстоятельства ДТП с гибелью 23-летнего водителя.