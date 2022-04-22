Петропавловск-Камчатский, , 02:28 — REGNUM На Камчатке 23 апреля закроют движение автотранспорта по последней ледовой переправе через бухту Скрытую между селами Тиличики и Корф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Ледовая переправа 52.mchs.gov.ru

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На подходах ко всем переправам установлены дорожные знаки, запрещающие движение по ним. Также для водителей разместили информационные щиты. Спасатели обратились к населению с просьбой не рисковать жизнью и здоровьем и не выезжать на лёд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на 21 апреля было разрешено движение только по двум ледовым переправам — через Зейское водохранилище и реку Селемджа возле посёлка Коболдо. Остальные зимние пути по водоёмам закрыты.