Могадишо, 22 апреля, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Глава МИД Сомали Абдисаид Мусе Али заявил, что на него было совершено покушение в сомалийском городе Галькайо, 21 апреля сообщил новостной портал Shabelle Media Network.

(сс) CT Snow Сомали

По словам министра, на него напали военнослужащие, которые подчиняются главе администрации штата Пунтленд Саиду Дени. Руководитель ведомства уточнил, что в результате инцидента был убит один из сотрудников его охраны.

Кроме того, пострадал хозяин дома, в котором Дени остановился. По информации портала Garowe, в Галькайо министр находился в гостях у одного из старейшин города.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли город Матабан в центральной части Сомали, который без боя покинули бойцы сомалийских силовых структур.