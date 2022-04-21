На министра иностранных дел Сомали совершено покушение
Могадишо, 22 апреля, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Глава МИД Сомали Абдисаид Мусе Али заявил, что на него было совершено покушение в сомалийском городе Галькайо, 21 апреля сообщил новостной портал Shabelle Media Network.
По словам министра, на него напали военнослужащие, которые подчиняются главе администрации штата Пунтленд Саиду Дени. Руководитель ведомства уточнил, что в результате инцидента был убит один из сотрудников его охраны.
Кроме того, пострадал хозяин дома, в котором Дени остановился. По информации портала Garowe, в Галькайо министр находился в гостях у одного из старейшин города.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли город Матабан в центральной части Сомали, который без боя покинули бойцы сомалийских силовых структур.