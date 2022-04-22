Село Лазо, Приморский край, , 02:19 — REGNUM В Лазовском районе утверждены обвинительные заключения по четырем уголовным делам в отношении 12 человек, обвиняемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Лесоруб

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Черные лесорубы работали с марта по апрель 2021 года в районе села Старая Каменка Лазовского района. Задержаны бригадиры, вальщики, чокировщики, водители лесовозов, машинисты бульдозера и погрузчика.

Обвиняемые уничтожили в общей сложности порядка 1 тыс. кубометров деревьев, причинив ущерб лесному фонду Российской Федерации более 115 млн рублей.

В качестве обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на шесть транспортных средств, принадлежащих фигурантам, общей стоимостью более 1,4 млн рублей, а также денежные средства, находящиеся на принадлежащих им банковских счетах, в размере более 20 тыс. рублей.

С некоторыми из фигурантов прокурором заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовные дела будут направлены в Лазовский районный суд. Кроме того, одновременно к фигурантам будет предъявлено исковое заявление о взыскании в доход государства суммы причиненного ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае суд рассмотрел уголовное дело о незаконной рубке деревьев в Очёрском районе.