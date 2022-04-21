Петропавловск-Камчатский, 22 апреля, 2022, 02:13 — ИА Регнум. На Камчатке утром 22 апреля в очередной раз поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ. Учеников и персонал учебных заведений эвакуируют, сообщили корреспонденту в мэрии Петропавловска-Камчатского.

Rafael Mizrahi Бомба

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Поступило сообщение о минировании более 40% школ столицы края. Власти приняли решение эвакуировать учащихся и педагогов всех школ.

После эвакуации здания обследуют спецслужбы на наличие опасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за частых с начала 2022 года случаев эвакуации учреждений образования, которые связаны с поступающими анонимными сообщениями о заложенных в зданиях взрывных устройствах, нарушен учебный процес. Принято решение перевести все школы Петропавловска-Камчатского на шестидневный режим учебы.