Нью-Йорк, США, , 02:13 — REGNUM Главной причиной продовольственного кризиса в мире стали торговые войны и незаконные односторонние санкции, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков в ходе выступления в Совбезе организации.

Продовольствие на прилавке Светлана Шаповалова ©

«Нестабильность на мировых продовольственных, энергетических и финансовых рынках развивается уже более двух лет и стала следствием пандемии, чрезмерного субсидирования западными странами своих экономик, торговых войн, протекционизма и незаконных односторонних санкций, от которых страдает две трети населения в мире», — заявил он.

Чумаков добавил, что активно продвигаемый Западом энергетический переход также создает кризисные ситуации в ряде стран мира. Дипломат отметил, что западные страны пытаются замалчивать истинные причины кризисов с продовольствием и энергоносителями по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай заявил о намерениях увеличить производство сои для стабилизации производства зерна на фоне опасений глобального продовольственного кризиса. Также Пекин намерен поддерживать производство кукурузы и других зерновых культур.