Яковлевский район, Приморский край, 22 апреля, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Яковлевский районный суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собственным детям, с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть ребёнка, причинении физических страданий нанесением побоев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Elheraldo.co Насилие над детьми

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В марте 2020 года 43-летний житель Новосысоевки в течение нескольких дней избивал двух своих детей 13-летнего сына и 11-летнюю дочь. Мальчик от полученных травм умер.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое осужденный будет отбывать после освобождения из мест лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснокамске Пермского края местного жителя осудили за истязание дочери и падчерицы.