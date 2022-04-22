Лондон, , 02:00 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече, которая состоится в Нью-Дели 22 апреля, предложит премьер-министру Индии Нарендре Моди помощь в создании новых истребителей. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии главы британского кабинета 21 апреля сообщает агентство PA Media.

Истребитель-бомбардировщик Су-30 ВВС Индии U.S. Air Force

По мнению агентства, готовность Британии оказать своей бывшей колонии помощь в «разработке и строительстве в Индии нового истребителя» демонстрирует стремление Лондона, и западных стран в целом, снизить объём индийских закупок российского вооружения.

Также предполагается выпустить для Индии открытую генеральную экспортную лицензию, позволяющую британским экспортёрам существенно упростить и ускорить процедуру поставок в страну военного оборудования. Агентство отмечает, что до настоящего времени такой порядок практиковался только для США и стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, глава британского правительства Борис Джонсон, который находится с двухдневным визитом в Индии, не будет «читать нотации» премьер-министру Индии Нарендре Моди из-за отношений с Россией на фоне конфликта на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон не собирается «читать лекции» Моди из-за России — Times of India