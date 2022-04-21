Вашингтон, 22 апреля, 2022, 01:53 — ИА Регнум. США больше не привносят в мир прогресс и перемены через свои технологии, заявил глава Белого дома Джо Байден 21 апреля в ходе выступления в штате Орегон.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент напомнил, микрочипы, которые были созданные американской компанией Intel, в настоящий момент производятся на территории Тайваня. Кроме того, по его словам, США потеряли мировое лидерство по инвестициям в инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты перестали быть лидерами по вложениям в сферу исследований и разработок. Он призвал увеличивать вложения в указанный сектор.