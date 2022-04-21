Берлин, 22 апреля, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Рекордные суммы за российские нефть и газ заплатит в текущем году Германия. Об этом 21 апреля сообщает Deutsche Wirschafts Nachrichten.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Счёт за нефть из России может вырасти с 11,4 млрд евро до 14,3 млрд евро, а за импорт российского газа вообще удвоиться с 8,8 млрд евро в 2021 году до 17,6 млрд евро в текущем году. Кроме того, за поставки российского угля Германия будет должна заплатить около 2 млрд евро.

Ряд западных стран столкнулись с ростом цен на топливо после ввода санкционных мер в отношении России из-за ситуации на Украине. В ответ в Европе призывают снизить зависимость от импорта российских энергоносителей. В ФРГ до конца текущего года рассчитывают отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024 года и от импорта газа. В настоящее время импорт газа из России сокращён Германией с 55% до 40% с начала года.

В качестве альтернативы российскому газу власти Германии рассматривают поставки сниженного природного газа из Катара и США, для этого на Северном море подготавливают терминалы.

В свою очередь, Россия, в связи с ужесточением западных санкций, перевела оплату поставок природного газа для недружественных стран в рубли, несмотря на возражения со стороны стран G7.