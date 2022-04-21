Владивосток, 22 апреля, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Во Владивостоке силовики задержали ученика 7 класса по подозрению в намерении взорвать школу, сообщает телеграм-канал Baza.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьник

Читайте также: Глава Крыма поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта

13-летний подросток ещё год назад заинтересовался известными фактами нападения на образовательные учреждения. По версии следствия, в начале мая 2021 года он посмотрел документальный фильм о событиях в школе «Колумбайн» и задумал повторить увиденное. К весне 2022 года у него созрел план нападения.

Ученик изготовил несколько самодельных взрывных устройств. Напасть на школу он планировал 20 апреля — это дата массового убийства в школе «Колумбайн». Помимо самодельных бомб с поражающими элементами, во время обыска у него нашли пневматический пистолет и два кухонных ножа — возможно, подросток планировал взять их с собой в школу.

Сообщается, что подростка воспитывают мама и бабушка, есть ещё старший брат, который учится с ним в одной школе. По словам учителей, мальчик увлекался игрой на гитаре, был тихим и его никто не обижал. Никаких угроз вслух он не высказывал.

По факту подготовки нападения на школу возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ России за предотвращение террористического акта на железной дороге в регионе.