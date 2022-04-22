Оттава, , 01:34 — REGNUM Введенные Россией санкции против Канады не повлияют на позицию Оттавы по Украине, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 21 апреля на брифинге.

Джастин Трюдо JustinLing

Кроме того, глава правительства отметил, что власти страны поддерживают намерения Швеции и Финляндии стать членами Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское министерство иностранных дел внесло в стоп-лист 61 гражданина Канады, которые связанны с выработкой, обоснованием и реализацией курса давления Канады на Россию.

В перечне оказались канадские официальные лица, военнослужащие, а также представители прессы. 19 апреля Оттава ввела санкции против 14 граждан РФ, среди которых оказались председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, виолончелист Сергей Ролдугин, а также другие лица.

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