Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно повлиять на киевские власти с целью обеспечения свободы гражданского судоходства. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков в ходе своего выступления 21 апреля в Совете Безопасности международной организации.

A. L. (loading) Судоходство

Заседание «по формуле Арриа» было посвящено проблеме конфликтов и голода. Комментируя заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что российская сторона якобы блокирует украинский экспорт пшеницы в Африку, Чумаков уточнил, что по данным Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, 76 иностранных судов из 18 государств остаются заблокированными в портах в связи с опасностью обстрела и мин со стороны Украины. Данная угроза была признана и украинской делегацией в Международной морской организации.

Россия предпринимает все возможные меры для обеспечения гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях. Однако украинские власти не соглашаются на предложение о создании морских гуманитарных коридоров. Блокировка российских судов в портах Европы не способствует решению возникших проблем.

«Мы призываем Международную морскую организацию, другие международные организации и страны работать с украинскими властями, чтобы они участвовали в переговорах по этому поводу», — заявил российский зампостпреда при ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук, основу стран — гарантов для Украины могут составить пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция).