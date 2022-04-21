Мехико, 22 апреля, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил задержание в стране наркобарона из Колумбии Эдуарда Фернандо Жиральдо. Об этом мексиканский лидер заявил в ходе пресс-конференции.

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«Его задержали сотрудники военно-морского секретариата и депортировали», — заявил он.

Задержание наркобарона по прозвищу «Боликьесо» проводилось в сотрудничестве с властями Колумбии и другими международными ведомствами. Жиральдо был членом наркокартелей «Кали» и «Норте дель Валле». Эти группировки являлись основными поставщиками наркотиков для мексиканских картелей.