Анадырь, 22 апреля, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Власти Чукотского автономного округа продлили сроки уплаты отдельных налогов до конца 2022 года — решение принято в рамках второго пакета антикризисных мер для поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления. Постановление 18 апреля подписал губернатор Роман Копин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Месторождение «Песчанка». Чукотский край

«Сроки уплаты отдельных налогов продлены до 31 декабря 2022 года для всех видов деятельности. Это касается упрощённой и патентной систем налогообложения, единого сельскохозяйственного налога и земельного налога с организаций», — пояснили в региональном департаменте финансов, экономики и имущественных отношений.

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Как сообщало ИА REGNUM, для промышленных предприятий Москвы подготовили новые меры поддержки.