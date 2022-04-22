Вашингтон, 22 апреля 2022, 01:13 — REGNUM Власти США передадут 16 американским компаниям 30 млн баррелей нефти из стратегических запасов страны, 20 апреля сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.
Самую крупную часть из указанного объема получит Valero Marketing and Supply Company — 6,85 млн баррелей. В список компаний-получателей также вошли: Motiva Enterprises LLC (4,05 млн баррелей), ExxonMobil Oil Corporation (3,6 млн баррелей), Shell Trading Company (2,75 млн баррелей) и другие.
В ведомстве отметили, что это уже вторая партия тех запасов, которые должны быть использованы по распоряжению президента США Джо Байдена. В конце марта он заявил, что Соединенные Штаты высвободят до 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва в течение полугода.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс начала расследование о роли энергетических компаний в завышении цен на бензин в США.
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