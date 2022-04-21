Вашингтон, 22 апреля, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Власти США передадут 16 американским компаниям 30 млн баррелей нефти из стратегических запасов страны, 20 апреля сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Всё из-за нефти

Самую крупную часть из указанного объема получит Valero Marketing and Supply Company — 6,85 млн баррелей. В список компаний-получателей также вошли: Motiva Enterprises LLC (4,05 млн баррелей), ExxonMobil Oil Corporation (3,6 млн баррелей), Shell Trading Company (2,75 млн баррелей) и другие.

В ведомстве отметили, что это уже вторая партия тех запасов, которые должны быть использованы по распоряжению президента США Джо Байдена. В конце марта он заявил, что Соединенные Штаты высвободят до 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва в течение полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс начала расследование о роли энергетических компаний в завышении цен на бензин в США.