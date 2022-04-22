Тбилиси, 22 апреля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Американские сенаторы и конгрессмены посетили столицу Грузии, сообщает 21 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Парламентарии США в очередной раз выразили свою поддержку Грузии, которая постоянно «находится под угрозой российской оккупации». Сенаторы и конгрессмены уже встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества с Грузией… самый важный урок, который мы извлекли за последние годы, заключается в том, что политика умиротворения агрессора никогда не бывает успешной. Случаи Грузии, Молдавии и Украины отличаются друг от друга, но отсутствие резкого и твердого ответа со стороны Запада на агрессию, оккупацию и аннексию было именно той ошибкой, которую вы имеете в виду. Я думаю, сейчас мы все благодарны за то, что Запад теперь демонстрирует единство по отношению к Украине. Грузинский народ хорошо знает, что означает российская агрессия», — сказал руководитель делегации сенатор Крис Кунс.

Напомним, что в состав американской делегации входят три сенатора и четыре члена палаты представителей конгресса США.