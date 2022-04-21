Барселона, Испания, 22 апреля, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» в матче 33-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 одержала минимальную победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 1:0. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта».

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

Единственный мяч на одиннадцатой минуте встречи забил 32-летний центрфорвард «сине-гранатовых» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг после передачи Феррана Торреса – 0:1. Желтые карточки получили Рональд Араухо, Гави и Робена Ле Нормана.

Статистика матча («Реал Сосьедад»/ «Барселона»)

Удары 8/11

Удары в створ 5/1

Владение 55%/45%

Угловые 5/2

Нарушения 10/8

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Хосеба Сальдуа (Андони Горосабель, 81’), Игорь Субельдия, Робен Ле Норман, Диего Рико, Мартин Субименди (Андер Гевара, 90’), Микель Мерино, Аднан Янузай (Андер Мартин, 87), Рафинья (Хон Альдалур, 81’), Александер Исак (Кристиан Португез, 87’), Александер Серлот.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Клеман Лангле, 82’), Даниэль Алвеш (Сержиньо Дест, 66’), Рональд Араухо (Эрик Гарсия, 55’), Хорди Альба, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Усман Дембеле, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг (Люк Де Йонг, 82’).

«Барселона», одержав восемнадцатую победу в сезоне и набрав 63 очка, вернулась на вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» с 55-ю очками остался на шестом месте.