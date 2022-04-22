Вашингтон, , 00:25 — REGNUM Урон, нанесенный зданиям и инфраструктуре Украины в рамках ситуации в стране, оценивается Всемирным банком в $60 млрд. Об этом заявил президент организации Дэвид Малпасс 21 апреля в ходе круглого стола по украинской теме.

Дэвид Малпасс Franz Mahr

Он отметил, что указанная сумма не касается растущих экономических издержек Киева. В свою очередь украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, который также выступил на мероприятии, утверждает, что «прямые и непрямые потери» Украины достигают около $60 млрд.

Во встрече, помимо Малпасса и Шмыгаля, участвовали президент страны Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кристалина Георгиева заявила, что Украина просит МВФ выплачивать ей в течение следующего квартала по $5 млрд ежемесячно для того, чтобы поддерживать украинскую экономику.

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