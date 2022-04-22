Москва, 22 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Российский актёр Станислав Садальский заявил о том, что в 2014 году режиссёры-братья Никита Михалков и Андрей Кончаловский планировали открыть в России сеть заведений общепита. Об этом пишет 21 апреля портал «Телепрограмма».

Kremlin.ru Никита Михалков

«Причем тогда братья-кролики уверяли, что их стряпня должна стать альтернативой западным фастфудам и способствовать импортозамещению», — рассказал актёр. Также Садальский заверил, что известные братья сумели получить финансирование от государства, но их идея провалилась.

Ранее Никита Михалков высказался в адрес уехавших из России артистов. По мнению режиссёра, каждый человек в праве самостоятельно распоряжаться своей жизнью, однако истинная свобода, по его мнению, проявляется тогда, когда «не нужно делать выбор».