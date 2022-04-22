22 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 13:06 — REGNUM Ко Дню Победы и 80-летию окончания битвы за Москву Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» открыл мультимедийный выставочный проект «Чувство времени», в котором отражены события Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве и кино. На экспозиции представлены документальное кино, фотографии, графика — взгляд военных кинооператоров, фотографов и художников на события 1941–1945 годов.

Выставка «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрители могут увидеть фильмы, отснятые на 35-мм пленке, и увидеть цифровые инсталляции на тему киноискусства. Организаторы предлагают почувствовать время и посмотреть на события прошлого столетия глазами тех, кто их фиксировал.

Выставка «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кадр из фильма «Полевой хлебозавод». Выставка «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фотография на выставке «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фотография на выставке «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фотография на выставке «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Эпизоды военной жизни, запечатлённые очевидцами карандашом и акварелью, в рисунках перекликаются с фрагментами документального фильма «Хроники будней». Они также объединены в экспозиции с фотографиями. В четырех залах выставочного пространства можно увидеть отрывки уникальных кадров хроники о военном быте.

Выставка «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В последнем зале можно увидеть уже цветные кадры современного фильма «Первый Оскар» 2022 года режиссёра Сергея Мокрицкого. Кинокартина рассказывает о военных операторах, которые за рекордные сроки сняли документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» и в 1943 году получили первую в истории СССР награду за лучший документальный фильм.

Выставка «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Графика на выставке «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Графика на выставке «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акварель на выставке «Чувство времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в выставочных залах «РОСИЗО» до 26 июня 2022 года в здании, расположенном в Петроверигском переулке, дом 4, стр. 1.