Стокгольм, , 09:34 — REGNUM В Сети появился трейлер сериала «Кларк». Об этом пишет портал Film. ru 21 апреля.

Билл Скарсгард Кадр из сериала «Кларк»

Предстоящий проект расскажет о шведском грабителе Кларке Олофссоне (Билл Скарсгард), благодаря которому появился термин «стокгольмский синдром». Вместе со Скарсгардом в сериале также снялись Алисия Агнесон («Викинги»), Вильхельм Бломгрен («Солнцестояние»), Ханна Бьорн («Побег в будущее») и другие.

Напомним, что премьера «Кларка» намечена на 5 мая 2022 года. Показ сериала будет осуществляться на Netflix.

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