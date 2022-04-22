Стокгольм, 22 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер сериала «Кларк». Об этом пишет портал Film. ru 21 апреля.

Кадр из сериала «Кларк» Билл Скарсгард

Предстоящий проект расскажет о шведском грабителе Кларке Олофссоне (Билл Скарсгард), благодаря которому появился термин «стокгольмский синдром». Вместе со Скарсгардом в сериале также снялись Алисия Агнесон («Викинги»), Вильхельм Бломгрен («Солнцестояние»), Ханна Бьорн («Побег в будущее») и другие.

Напомним, что премьера «Кларка» намечена на 5 мая 2022 года. Показ сериала будет осуществляться на Netflix.