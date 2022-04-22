Москва, 22 апреля 2022, 00:08 — REGNUM Пророссийскому блогеру Ермеку Тайчибекову, приговорённому к десяти годам заключения, власти Казахстана отказали в амнистии, потому что они боятся его как политика. Об этом 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, член правления ФНКА «Украинцы России» Петр Коломец.
«Лишить человека права, которое записано в конституции, это дело техники, и эта техника весьма простая. Его осуждают, приговаривают к большому тюремному сроку, и он уходит с дистанции. Он мог бы собрать достаточно большое количество голосов, естественно, все русскоговорящие отдали бы свои голоса в его пользу. Мы с нетерпением ждали, что появится такая фигура», — заявил эксперт.
Политолог напомнил, что именно Россия и ОДКБ помогли Касым-Жомарт Токаеву удержать власть. Тот факт, что именно при Токаеве пророссийскому блогеру отказали в амнистии, эксперт рассматривает как «черную неблагодарность».
«Если политика российского правительства по отношению к Казахстану как-то поменяется, то мы сможем изменить политические настроения в Казахстане. Ермек Тайчибеков — фигура заметная. Освободив Ермека Тайчибекова, мы сможем поменять ситуацию в Казахстане, дать надежду русским людям, что не все потеряно, что не стоит покидать родные пенаты», — заключил Коломец.
Напомним, ранее в Казахстане заметно участились проявления русофобии. В январе 2022 года в Казахстане вспыхнул мятеж, подавленный ВС Казахстана при поддержке миротворческих сил ОДКБ