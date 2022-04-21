Москва, 22 апреля, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Пророссийскому блогеру Ермеку Тайчибекову, приговорённому к десяти годам заключения, власти Казахстана отказали в амнистии, потому что они боятся его как политика. Об этом 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, член правления ФНКА «Украинцы России» Петр Коломец.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

«Лишить человека права, которое записано в конституции, это дело техники, и эта техника весьма простая. Его осуждают, приговаривают к большому тюремному сроку, и он уходит с дистанции. Он мог бы собрать достаточно большое количество голосов, естественно, все русскоговорящие отдали бы свои голоса в его пользу. Мы с нетерпением ждали, что появится такая фигура», — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что именно Россия и ОДКБ помогли Касым-Жомарт Токаеву удержать власть. Тот факт, что именно при Токаеве пророссийскому блогеру отказали в амнистии, эксперт рассматривает как «черную неблагодарность».

«Если политика российского правительства по отношению к Казахстану как-то поменяется, то мы сможем изменить политические настроения в Казахстане. Ермек Тайчибеков — фигура заметная. Освободив Ермека Тайчибекова, мы сможем поменять ситуацию в Казахстане, дать надежду русским людям, что не все потеряно, что не стоит покидать родные пенаты», — заключил Коломец.

Напомним, ранее в Казахстане заметно участились проявления русофобии. В январе 2022 года в Казахстане вспыхнул мятеж, подавленный ВС Казахстана при поддержке миротворческих сил ОДКБ.