Екатеринбург, , 23:59 — REGNUM 23 апреля в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» «Урал» в первом матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Уфу». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Игроки ФК «Уфа» Fcufa.pro

В последний раз «Уфа» и «Урал» играли между собой 3 октября 2021 года в матче десятого тура чемпионата России. Тот матч завершился минимальной победой екатеринбургского клуба со счетом 1:0 благодаря голу 34-летнего румынского нападающего Эрика Бикфалви на 34-й минуте встречи.

На данный момент «Уфа» с четырьмя победами и 22-мя набранными очками занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал», набрав 21 очко, располагается строчкой ниже.